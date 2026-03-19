До 10 лет колонии грозит двум воронежским экс-чиновницам министерства ЖКХ

Бывшие заместительницы министра ЖКХ и энергетики Воронежской области предстанут перед судом. Двух женщин в возрасте 40 и 49 лет обвиняют в превышении должностных полномочий при исполнении государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 18 марта.
По версии следствия, в 2022 году чиновницы заключили контракт на научно-исследовательские работы стоимостью более 9,3 млн рублей. По завершении срока они приняли отчёты без экспертиз. Также женщины подделали результаты нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, подогнав цифры под нужные им показатели.
Преступную схему выявили сотрудники экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ по Воронежской области.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Воронежа. Согласно статье, женщинам грозит до десяти лет лишения свободы.