До 10 лет колонии грозит двум воронежским экс-чиновницам министерства ЖКХ

Бывшие заместительницы министра ЖКХ и энергетики Воронежской области предстанут перед судом. Двух женщин в возрасте 40 и 49 лет обвиняют в превышении должностных полномочий при исполнении государственного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 18 марта.