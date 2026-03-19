Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За нападение на полицейского в Волгоградской области арестовали дебошира

Житель Старополтавского района схватил и ударил сотрудника при задержании.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд отправил под арест жителя Старополтавского района, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. Мужчина, находившийся под административным надзором, проявил агрессию во время профилактической беседы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

По данным следствия, инцидент произошел 13 марта 2026 года. Полицейский разыскивал Романа Б., который самовольно покинул место жительства. Когда местонахождение мужчины установили, сотрудник стал проводить с ним профилактическую беседу. В этот момент Роман Б. был пьян, стал вести себя агрессивно и ругаться.

Когда полицейский сделал ему замечание, Роман Б. схватил его за форменную одежду в области плеча и ударил кулаком в грудь. Физических повреждений не было, но сотрудник почувствовал боль.

Романа Б. задержали. Суд посчитал, что арест — это необходимая мера, чтобы обеспечить нормальный ход судебного разбирательства. Он будет находиться под стражей до 16 мая 2026 года. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.