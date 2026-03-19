За нападение на полицейского в Волгоградской области арестовали дебошира

В Волгоградской области суд отправил под арест жителя Старополтавского района, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. Мужчина, находившийся под административным надзором, проявил агрессию во время профилактической беседы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
По данным следствия, инцидент произошел 13 марта 2026 года. Полицейский разыскивал Романа Б., который самовольно покинул место жительства. Когда местонахождение мужчины установили, сотрудник стал проводить с ним профилактическую беседу. В этот момент Роман Б. был пьян, стал вести себя агрессивно и ругаться.
Когда полицейский сделал ему замечание, Роман Б. схватил его за форменную одежду в области плеча и ударил кулаком в грудь. Физических повреждений не было, но сотрудник почувствовал боль.
Романа Б. задержали. Суд посчитал, что арест — это необходимая мера, чтобы обеспечить нормальный ход судебного разбирательства. Он будет находиться под стражей до 16 мая 2026 года. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.