Азербайджан ждет, что Иран расследует атаку БПЛА на Нахичевань

Байрамов представил информацию об инциденте 5 марта в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, когда территорию региона атаковали два беспилотника. Один из дронов упал в аэропорту. В результате происшествия пострадали четыре мирных жителя, повреждения получили инфраструктурные объекты.
Байрамов уточнил, что Азербайджан ждет гарантий от Ирана по поводу проведения расследования случившегося. Также в республике надеются, что подобные случаи больше не повторятся.
Министр подчеркнул, что военный конфликт в Иране вышел за пределы Исламской Республики и угрожает жизни гражданского населения и инфраструктуре соседних стран.