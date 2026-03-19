Азербайджан ждет, что Иран расследует атаку БПЛА на Нахичевань

Власти Азербайджана рассчитывают, что Иран выполнит обещания об организации всестороннего расследования инцидента с атакой беспилотного летательного аппарата по Нахичеваню и примет меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава азербайджанского МИДа участвовал в консультативной встрече представителей министерств иностранных дел 12 стран в Эр-Рияде. Главной темой мероприятия стала безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, уточняет «Интерфакс».

Байрамов представил информацию об инциденте 5 марта в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, когда территорию региона атаковали два беспилотника. Один из дронов упал в аэропорту. В результате происшествия пострадали четыре мирных жителя, повреждения получили инфраструктурные объекты.

Байрамов уточнил, что Азербайджан ждет гарантий от Ирана по поводу проведения расследования случившегося. Также в республике надеются, что подобные случаи больше не повторятся.

Министр подчеркнул, что военный конфликт в Иране вышел за пределы Исламской Республики и угрожает жизни гражданского населения и инфраструктуре соседних стран.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше