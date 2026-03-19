Соседи Усольцевых рассказали, что творится у дома пропавших

Почти полгода прошло с момента пропажи Усольцевых в сибирской тайге. Но ни единого их следа пока так и не нашли.
На Кутурчинское Белогорье семья уехала из поселка Тартат, что в часе езды от Красноярска. Именно туда отправилась корреспондент krsk.aif.ru, чтобы еще раз поговорить с местными жителями. В любых таких историях какие-то детали могут всплыть только через время и дать важную зацепку. Например, могут выясниться тонкости отношений между супругами.
В доме Усольцевы не жили?
Участок Усольцевых находится на одном из въездов в поселок. Его видно даже с трассы. Он находится рядом с шиномонтажной мастерской.
За оградой — новый дом из блоков, старая избушка без окон, две теплицы и пустая собачья будка.
Есть въездная группа с гаражом. Возле нее не видно снежных заносов, хотя осадков этой зимой выпало много. Если бы не убирали возле дома, попасть за ограду из-за снега было бы сложно. А это значит, что тут кто-то бывает.
Сама улица пустынна. Это можно списать на будний день — многие на работе. А еще метель, выходить в такую погоду и не захочется.
Стучимся в шиномонтажку, которая расположена рядам. Открывает мужчина, он сосед Усольцевых.
«В доме семьи после их пропажи почти никто и не бывает. Дочка Сергея приходила, она тоже живет в поселке. Знаю, что воду отключили и отопление, “законсервировали” все», — говорит сосед Александр.
По словам мужчины, участок в Тартате Сергей купил 13 лет назад. Вроде, продал дачу возле Красноярска. В столице региона у него живет старенькая мама. Раньше она приезжал в поселок, но уже давно ее здесь не видели. Сами Усольцевы постоянно жили в квартире в Сосновоборске.
Ирина Усольцева только отдыхала.
Старый дом на участке в Тартате Сергей сносить не стал, но сразу приступил к строительству нового.
«Он дом строил, я — гараж. Часто у него совета спрашивал. Сергей — умный, знающий человек, всегда, если нужно, поможет. Сюда приезжал, в основном, один — и дом строил, и огород сажал. Случалось — возится в земле, а на плечах его маленькая дочка сидит. Ирина огородом не занималась, бывала здесь редко. Когда приезжала, то просто отдыхала. Про нее вообще могу сказать мало, не знаю почти. В будке собака давно не живет. А вот корги их малюсенькую с короткими лапками видел», — поделился сосед.
Как говорит Александр, накануне отъезда семьи в Кутурчин, Сергей во дворе чистил машину пылесосом. Ту самую «Шкоду», что нашли возле туристической тропы с 300 тысячами в бардачке.
«Ну, если бы они за границу бежали, разве же оставили деньги такие в автомобиле? Да, и документы тоже не взяли. Сложно сказать, что с ними произошло. Хотелось бы верить, что они живы. Но, понимаю, шансов мало. Может браконьеры, а еще там золото копают. Видимо, оказались в ненужное время в ненужном месте. Так совпало просто. Вряд ли кто-то с Сергеем из-за его бизнеса хотел разделаться. Богатый ли он был? Не знаю. Но внешне, вот видите, дом — далеко не дворец», — подытожил Александр.
Усольцевы почти ни с кем не общались.
«Да, что о них беспокоиться? Давно уже за границей где-то, родственники же у них там», — отвечает на вопрос об Усольцевых посетительница поселковой библиотеки.
Лично семью она не знает. Как и большинство в Тартате, услышала про Усольцевых лишь из новостей уже после пропажи. Оказалось, что в поселке Ирина и Сергей почти ни с кем не общались.
«Я о том, что они из Тартата, узнала только из местного чата. Говорят, сюда Усольцевы приезжали только отдыхать — видимо, от городской суеты и от общения. Трагедию с ними, конечно, обсуждаем. Я как человек, который иногда ходит в горы, рассуждаю с единомышленниками, как это могло произойти. Там же тропы все по хайкингу можно отследить. Мы вот, если идем в незнакомое место, то этим сервисом всегда пользуемся — загружаем локации и ходим без доступа к интернету. Но, видимо, люди были уверены, что все знают, и не воспользовались этим. Уверена, произошел несчастный случай. Люди заблудились и замерзли», — рассказала заведующая библиотекой в поселке Тартат Оксана Вдовина.
Вообще местные больше озабочены стаями бездомных собак, которых тут очень много. Мол, поселок возле трассы, постоянно щенят кто-то оставляет. А еще тут нет мусорных контейнеров возле домов. Люди рядом с проездами оставляют пакеты с отходами, а их рвут псы. Несколько раз мы тут и сами такое видели. То есть поселок далеко не элитный, обычный. С такими же проблемами, как и десятки в регионе.
Напомним, Усольцевы ушли на легкую прогулку по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Искать их начали только 1 октября после заявления в полицию, которое сделал сын Ирины Данил Усольцев. Масштабные поиски прекратили 12 октября. Но к месту пропажи время от времени выезжают спасатели, полицейские и следователи. Специалисты обследуют тайгу, подворья и допрашивают жителей Кутурчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Им занимается особый отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Сами поиски полностью координирует Следком. Основная версия — несчастный случай. Побег за границу следователи исключили. Но криминальную версию отрабатывают.
Интриги в дело добавило недавнее загадочное исчезновение спецназовца в горной местности возле Красноярска. В нем много совпадений с пропажей Усольцевых.