В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машины

В Волгограде передано в суд дело о поджоге двух полицейских автомобилей. В преступлении обвиняется студентка второго курса технического университета. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов, выступивший сегодня, 19 марта, на заседании Волгоградской облдумы в рамках парламентского часа, посвященного итогам работы ведомства за 2025 год.

Как сообщил руководитель Главка, преступление было совершено в прошлом году в Дзержинском районе Волгограда. Девушка стала жертвой мошенников, заставивших ее уничтожить полицейские автомобили.

Это не единственное преступление, которое было совершено в Волгоградской области по наводке украинских мошенников, в том числе подростками. Правоохранителям, по информации, озвученной Дмитрием Свиновым, удалось раскрыть, в частности, все поджоги вышек сотовой связи в регионе.