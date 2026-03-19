В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машины

В Волгограде передано в суд дело о поджоге двух полицейских автомобилей. В преступлении обвиняется студентка второго курса технического университета. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов, выступивший сегодня, 19 марта, на заседании Волгоградской облдумы в рамках парламентского часа, посвященного итогам работы ведомства за 2025 год.