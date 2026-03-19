В Челябинске снесли опасную автогазозаправочную станцию

Прокуратура Ленинского района Челябинска добилась ликвидации автогазозаправочной станции, которая функционировала с многочисленными нарушениями и представляла угрозу для жизни и здоровья горожан. Объект, расположенный по адресу Копейское шоссе, 36/6, эксплуатировался компанией «ШАТЛАС ОЙЛ РОЗНИЦА».
«Проверка надзорного ведомства выявила целый ряд грубейших нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Как оказалось, опасный производственный объект III класса опасности, где использовалось оборудование под избыточным давлением, не был зарегистрирован в государственном реестре. У организации отсутствовала лицензия на эксплуатацию, а производственный контроль за соблюдением требований безопасности не осуществлялся вовсе», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, АГЗС была не готова к возможным чрезвычайным ситуациям. Станция не имела системы громкоговорящей связи для оповещения людей, на объекте отсутствовала инструкция о мерах пожарной безопасности, а сам руководитель организации не прошел обязательное обучение по пожарно-техническому минимуму.
После вмешательства прокуратуры ситуация была исправлена. Руководителю фирмы внесли представление, и автогазозаправочная станция была демонтирована в добровольном порядке.
Однако избежать ответственности не удалось. В отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Суд назначил должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
