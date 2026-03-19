В Волгограде двух гаишников будут судить за фальсификацию документов о ДТП

В Волгограде в Дзержинский районный суд передали уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ДПС, которые подделали документы о ДТП так, что сбивший молодую женщину водитель остался невиновным. Старших инспекторов обвиняют в служебном подлоге: они отказали в возбуждении дела там, где его нужно было завести. За травмы, полученные пешеходом по вине водителя, никто не понес ответственности.
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, само происшествие случилось 6 июня 2025 года на улице Шекснинской в Дзержинском районе. 20-летний парень на «Ладе Веста» решил объехать пробку по встречке и сбил переходившую дорогу 26-летнюю девушку, после чего протаранил припаркованный автомобиль «Шевроле».
Когда прокуратура проверяла материалы по ДТП, выяснилось, что инспектор вынес отказ в возбуждении дела, а из документов следовало, что пострадавшая сама споткнулась на дороге и ударилась о бордюр. Как оказалось, на пострадавшую оказали давление, и она подписала такую бумагу. В материалах о ДТП осталось только столкновение с припаркованным авто. Гаишники скрыли и выезд на встречку.
В итоге водитель отделался лишь штрафом в 3 тысячи рублей за отсутствие полиса ОСАГО. В ходе проверки прокуратура подняла записи с камер, опросила фельдшера и водителя скорой, свидетелей ДТП и восстановила картину случившегося. Накажут не только уже уволенных из полиции сотрудников, по полной ответит и устроивший ДТП водитель.