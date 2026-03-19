Угрожая ножом, три жителя Ангарска похитили двух мужчин

Сотрудники иркутской полиции задержали трех жителей Ангарска, которые, угрожая ножом, похитили двух мужчин. Все злоумышленники заключены в СИЗО, а один из них стал фигурантом второго уголовного дела за сопротивление силовикам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники уголовного розыска задержали в Ангарске троих местных жителей, подозреваемых в насильственном похищении двух человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел в центре города несколько дней назад. О похищении в полицию сообщила местная жительница, ставшая свидетелем того, как неизвестные насильно посадили двоих мужчин в автомобиль Mazda и скрылись в неизвестном направлении.

Позже одному из потерпевших удалось совершить побег, после чего он обратился к правоохранителям. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили адрес квартиры, где удерживали второго похищенного. Оперативники освободили потерпевшего и задержали троих подозреваемых в возрасте от 36 до 46 лет. Один из них при этом оказал активное сопротивление полицейским.

По версии следствия, злоумышленники действовали из корыстных побуждений, угрожая потерпевшим ножом.

Задержанным предъявлены обвинения в похищении человека, совершенном группой лиц с применением оружия. Кроме того, в отношении одного из участников группы возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. По решению суда все фигуранты заключены под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.