Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В облдуме комитет уличенного в коррупции экс-депутата возглавила дама

Депутаты Волгоградской облдумы на заседании регпарламента утвердили нового председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Его возглавила Лариса Гордиенко, член «ЕР». До сегодняшнего дня она занимала должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике областной думы.

Напомним, ранее комитетом руководил теперь уже бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков. 12 февраля он досрочно сложил депутатские полномочия по собственному желанию. Однако на днях Центральный районный суд Волгограда признал досрочную отставку депутата по вышеуказанному основанию незаконной, удовлетворив иск прокуратуры, уличившей его в управлении бизнесом во время осуществления депутатской деятельности.

Также в суде будет рассмотрен иск о взыскании с Короткова 49,3 миллиона рублей. В надзорном органе считают, что именно столько составляет сумма полученного бывшим депутатом нелегального дохода. Судьбу однопартийца в ближайшее время решат и члены партии «Единая Россия», в которой состоит экс-депутат.

Фото Волгоградской облдумы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше