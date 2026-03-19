В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Крыму арестовали мужчину, ранившего четверых полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщает крымский главк СК России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в селе Стефановка 16 марта. Когда в дом к 49-летнему местному жителю пришли четверо сотрудников полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий, он открыли по ним огонь из ружья. Все четверо ранены, один из пострадавших находится в больнице.

По информации Следкома, мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК РФ).

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше