В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину

Инцидент произошел в селе Стефановка 16 марта. Когда в дом к 49-летнему местному жителю пришли четверо сотрудников полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий, он открыли по ним огонь из ружья. Все четверо ранены, один из пострадавших находится в больнице.
По информации Следкома, мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК РФ).
Узнать больше по теме
