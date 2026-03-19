Пытаясь купить иномарку из США, воронежец потерял свыше пяти миллионов

53-летний воронежец решил купить «Додж Рам 1500» из США через фирму-посредника. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В сентябре прошлого года он заключил договор и передал представителям компании более 5,2 миллионов рублей. Основную часть суммы потерпевший отдал наличными в Москве, а еще 500 тысяч перевел на банковскую карту.
Но в итоге заказчик довольствовался лишь фотографиями чужого автомобиля, которые в рамках отчеты о «ходе доставки» ему присылали мошенники. Когда же к концу января этого года сроки поставки истекли, то посредники перестали отвечать на звонки.
18 марта от действий киберпреступников пострадали 11 жителей нашего региона, у пяти из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил девять миллионов.