Лесной пожар площадью 0,6 га потушили в Геленджике

Утром 19 марта пожарные потушили возгорание в районе Пшада под Геленджиком.

Источник: Новая Кубань

Утром 19 марта в Геленджикском лесничестве неподалеку от села Пшада вспыхнул лесной пожар. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило в экстренные службы около 09:00, на место немедленно выехали бригады краевого лесопожарного центра, сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

К 10:30 специалистам удалось локализовать возгорание на площади 0,6 га несмотря на сложный рельеф. Полная ликвидация огня завершена уже к 11:30. Жертв и распространения пламени на населенные пункты нет.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне лесной пожар был зафиксирован у села Адербиевка под Геленджиком.