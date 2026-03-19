Лесной пожар площадью 0,6 га потушили в Геленджике

Утром 19 марта в Геленджикском лесничестве неподалеку от села Пшада вспыхнул лесной пожар. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило в экстренные службы около 09:00, на место немедленно выехали бригады краевого лесопожарного центра, сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
К 10:30 специалистам удалось локализовать возгорание на площади 0,6 га несмотря на сложный рельеф. Полная ликвидация огня завершена уже к 11:30. Жертв и распространения пламени на населенные пункты нет.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне лесной пожар был зафиксирован у села Адербиевка под Геленджиком.