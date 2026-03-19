«Трогал маленьких девочек»: полиция проверяет видео из автобуса в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске произошел конфликт в автобусе — парень заподозрил взрослого мужчину в домогательствах к девочкам. Инцидент прокомментировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«В Усть-Каменогорске парень увидел в автобусе, как взрослый мужик трогал маленьких девочек (10−12 лет). По его словам, он все время пытался к ним приблизиться. В итоге девочки сказали, что не хотят ехать, и вышли раньше своей остановки», — отмечает Telegram-канал Qumash.

На кадрах видно развернувшийся в автобусе конфликт. Молодой человек кричит: «Педофил!», пытаясь вывести мужчину из салона, но другие не дают этого сделать. Тогда парень предпринимает попытку ударить пассажира, их разнимают. В итоге молодого человека выталкивают из автобуса и закрывают дверь.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП ВКО, в настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей причастных лиц и выяснению всех обстоятельств произошедшего.