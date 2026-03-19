Банду лжеюристов будут судить за обман 57 нижегородцев

По версии следствия, с 2020 по 2024 год организованная группа из четырех человек в возрасте от 26 до 34 лет вводила клиентов в заблуждение, убеждая их оплачивать дорогостоящие юридические консультации. На деле услуги либо не оказывались вовсе, либо выполнялись ненадлежащим образом. Жертвами обмана стали 57 жителей региона, а общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей.