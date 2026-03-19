Банду лжеюристов будут судить за обман 57 нижегородцев

Четверо мошенников четыре года выманивали деньги у клиентов, обещав профессиональную помощь, но в итоге присвоили более 3 млн рублей.

Следователи СУ УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела о серийном мошенничестве в сфере юридических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год организованная группа из четырех человек в возрасте от 26 до 34 лет вводила клиентов в заблуждение, убеждая их оплачивать дорогостоящие юридические консультации. На деле услуги либо не оказывались вовсе, либо выполнялись ненадлежащим образом. Жертвами обмана стали 57 жителей региона, а общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей.

В настоящее время материалы дела по части 4 статьи 159 УК РФ направлены в суд. Для возмещения ущерба потерпевшим на имущество фигурантов наложен арест. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

