Психолог раскрыла «второе дно» в отношениях пропавшей в тайге семьи Усольцевых

«Он предприниматель с богатой биографией, но при этом его доходы во многом были результатом благоприятных возможностей. Знакомые отмечают, что человек он не очень последовательный, поверхностный, ему чужда фундаментальная подготовка. При этом Сергей был лоялен жене, покорно участвовал во всей этой “работе над отношениями”, — цитирует Макееву издание aif.ru.
Психолог пришла к выводу, что реальная динамика отношений между супругами могла сильно отличаться от транслируемой в интернете картинки «идеальной семьи». По словам Виолетты Макеевой, Ирина Усольцева, будучи человеком деятельным и амбициозным, ставила во главу угла реализацию себя в качестве «настоящей женщины». Это подразумевало наличие рядом мужа-добытчика и защитника, что, по мнению психолога, требовало от нее постоянной работы над собой — подавления собственной критичности и лидерских качеств.
«Она оценивала себя на основе того, есть ли у неё мужчина, какой он и насколько хорошо к ней относится», — отмечает блогер.
Эта гипотеза находит косвенное подтверждение в словах знакомой семьи: у Ирины были сложные отношения с матерью, что могло усилить ее стремление построить эталонную семью, противоположную родительской модели. Исходя из психологического портрета супругов, Виолетта Макеева рассматривает два основных сценария развития событий: несчастный случай, которого придерживаются следователи.
«Сергей, склонный к авантюризму, мог переоценить свои силы и недооценить риски похода в тайгу при неблагоприятном прогнозе. Ирина, привыкшая подавлять сомнения в мужчине и доверять его решениям, не настояла на отмене опасного путешествия», — отметила эксперт.
Вторую версию, которую выдвинула психолог — семейная аннигиляция. Она построена на гипотезе о давлении на Сергея. Возможные финансовые трудности (необходимость возврата займа в ноябре) и необходимость соответствовать требованиям жены могли подтолкнуть его к отчаянному шагу.
«Мужчина внутри таких отношений всегда находится под давлением. Он не может отказать супруге, но и не соответствует грандиозному образу. В этом сценарии он мог намеренно завести семью в глушь как акт безысходности», — поясняет Макеева, оговариваясь, что это лишь одна из теорий, имеющих право на существование, пока семья не найдена.
Напомним, семья Усольцевых вместе с маленькой дочерью Ариной пропали в конце сентября во время короткой туристической прогулки в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски, которые возобновлялись в начале этого года, следов семьи обнаружить не удалось.
