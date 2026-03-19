С погибшим бойцом СВО Денисом Тюриным простились в Лыскове

С военнослужащим Денисом Тюриным, погибшим при исполнении воинского долга, простились в Лысковском округе. Траурные мероприятия прошли 18 марта, проводить бойца в последний путь пришли родные, друзья и земляки, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Денису Тюрину было 29 лет. Он погиб 8 ноября 2025 года в ходе специальной военной операции.
Прощание с военнослужащим состоялось в несколько этапов: утром прошла гражданская панихида, затем отпевание в Георгиевском храме Лыскова. Траурный митинг организовали у Дворца культуры — здесь собрались десятки людей, чтобы отдать дань памяти погибшему.
Соболезнования семье выразили представители региональных властей и администрации округа. О гибели сына ранее сообщила его мать Татьяна Григорьева на своей странице в социальных сетях.
Денис Тюрин родился 3 августа 1996 года в Лыскове. После школы был призван на срочную службу, где служил старшим механиком. Вернувшись, работал слесарем на предприятии. В 2025 году подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Служил разведчиком, выполнял боевые задачи повышенной сложности.
Похоронили военнослужащего на Новом кладбище.