С погибшим бойцом СВО Денисом Тюриным простились в Лыскове

Денис Тюрин родился 3 августа 1996 года в Лыскове. После школы был призван на срочную службу, где служил старшим механиком. Вернувшись, работал слесарем на предприятии. В 2025 году подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Служил разведчиком, выполнял боевые задачи повышенной сложности.