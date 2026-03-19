Объявление террористической угрозы напугало кстовчан

Тревожное сообщение транслировалось по громкоговорителям на улице Мира, однако официальные ведомства не подтвердили информацию об опасности.

В центре Кстова прозвучало экстренное сообщение о террористической угрозе, которое транслировалось через уличные громкоговорители. Об этом сообщил портал NN.RU со ссылкой на очевидцев и видеозапись происшествия. Инцидент произошел на улице Мира, где расположены социально значимые объекты: школа, детский сад, нефтяной техникум и центральная районная больница.

По словам местных жителей, аудиосообщение с призывом заблокироваться в помещениях и сохранять спокойствие было слышно в течение нескольких минут. Позже на место прибыли сотрудники полиции, которые объявили об отмене тревоги. Несмотря на резонанс, официальные структуры оказались не проинформированы о причинах включения системы оповещения.

В ГУ МВД по Нижегородской области заявили, что обращений в кстовский отдел полиции по данному факту не поступало. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) и районной администрации также сообщили, что не обладают информацией о причинах случившегося.

