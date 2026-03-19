С кемеровских экс-чиновников взыскали 107 млн рублей за непостроенное жилье для сирот

Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывших руководителей управления городского развития городской администрации Александра Рыбакова и Александра Зварыгина более 107 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
По данным следствия, чиновники заключили 20 муниципальных контрактов с компанией ООО ПСК «Спецстрой» на приобретение квартир в строящихся домах. Жилье предназначалось для детей-сирот, переселенцев из аварийного фонда и других льготных категорий граждан. Однако застройщик не завершил строительство, и дома так и не были введены в эксплуатацию.
Суд признал действия бывших должностных лиц незаконными, установив, что муниципальному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере. В итоге с Рыбакова взыскали 45,9 млн рублей, а с Александра Зварыгина судебным решением удержат 61,2 млн рублей.