Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром» сообщил о новых атаках на инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков

С 17 марта в Краснодарском крае происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

Источник: Газпром

По компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 БПЛА, по «Казачьей» — тремя, по «Береговой» — одним. Все атаки удалось отразить, объекты «Газпрома» не повреждены, заверили в пресс-службе.

11 марта «Газпром» также сообщал об атаках на КС «Русская», «Береговая» и «Казачья». На следующий день в компании заявили об отражении воздушной атаки на «Русскую» и «Береговую». В Минобороны России уточняли, что ВСУ атаковали инфраструктуру «Газпрома» для остановки поставок российского газа европейским потребителям.

