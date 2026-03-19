Соседи Усольцевых сказали, что могло случиться с пропавшей семьей

Прошло почти полгода с тех пор, как супруги Ирина и Сергей Усольцевы отправились в путешествие к Кутурчинскому Белогорью и бесследно исчезли. Ни единой зацепки, ни одного следа родные и правоохранители пока не обнаружили.
Как выяснилось, жители Тартата, где Усольцевы владели участком, практически ничего не знали о семье.
«Мы вообще узнали о них из новостей, когда они пропали», — рассказала заведующая библиотекой Оксана Вдовина.
По словам местных, Ирина и Сергей приезжали сюда лишь для отдыха, избегая общения.
Сосед Александр подтверждает, что дом Усольцевых после их исчезновения оставался фактически без присмотра.
«В доме почти никто и не бывает. Воду и отопление отключили, все “законсервировали”», — рассказал он.
Сергей Усольцев, по словам соседа, был «умным, знающим человеком» и часто приезжал в Тартат один, занимался строительством дома и огородом. Ирина же, как говорит Александр, приезжала «просто отдыхать» и он мало что мог о ней рассказать. Сосед также вспомнил, что накануне отъезда семьи в тайгу, Сергей мыл во дворе их автомобиль «Шкода», тот самый, который позже нашли у туристической тропы с 300 тысячами рублей в бардачке.
«Если бы они за границу бежали, разве же оставили деньги такие в автомобиле? Да, и документы тоже не взяли», — размышляет Александр, склоняясь к версии несчастного случая. Впрочем, он допускает и криминальный сценарий, особенно учитывая, что в районе Кутурчинского Белогорья, по слухам, могут вестись нелегальные золотодобывающие работы.
Напомним, семья Усольцевых отправилась в поход по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Поиски начались лишь 1 октября после заявления сына Ирины. Масштабные спасательные операции были прекращены 12 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но основная версия следствия — несчастный случай.
Подробный репортаж из поселка Тартат, где у Усольцевых дом, читайте здесь.