Еще одна версия гибели в Кишинёве супруги пасовского чиновника Думитру Вартика: «Они давали Людмиле лекарства, изменяющие сознание, дома их заставляла принимать любовница мужа»

«Людмила была мертва около 6 часов до того, как ее выбросили из окна», — сообщила свидетель.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Елена Замура поделилась постом Минодоры Калистру-Присаку, которая озвучивает свою версию смерти Людмилы Вартик и утверждает, что директору больницы в Хынчешть и его сообщникам место в тюрьме.

«Они давали Людмиле Вартик лекарства, изменяющие сознание, дома их заставляла принимать любовница мужа, а когда Людмила сопротивлялась, она ее ужасно избивала. Вопрос генпрокуратуре: почему Думитру Вартик на свободе и запугивает свидетелей? “Вот во что я верю, основываясь на всех собранных материалах, это фото- и видеозаписи, десятки сообщений и звуков, показания свидетелей и врачей-спасателей: Людмила была мертва около 6 часов до того, как ее выбросили и окна! Отсюда окоченение, желтый цвет лица и спешка с похоронами… Я не знаю, насколько это близко к истине, но прошу ГП рассмотреть эту версию как основную. Соберите видеозаписи с камер, вы обнаружите транспортные средства, которых там не должно было быть в ту ночь. Верните Ауру домой, она свидетель и, возможно, ключевой сообщник”.

Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.

Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.

Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать причины гибели Людмилы Вартик. Фото: соцсети.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
