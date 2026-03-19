Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Кубани осужден на 14 лет за госизмену

Суд на Кубани вынес приговор 62-летнему жителю за участие в подготовке терактов.

Житель Кубани признан виновным в госизмене. Приговор 62-летнему Игорю Ломиноге вынес Краснодарский краевой суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С ноября 2023 года по февраль 2024 года осужденный конфиденциально сотрудничал с представителями службы безопасности Украины. Ломинога получил от неустановленного лица оборудование, настроил удаленный доступ и управление к ним. Технику планировалось использовать для совершения диверсий и терактов в РФ.

Но оборудование не передали определенному лицу. Игоря Ломиногу задержали сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил виновному 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.