Житель Кубани осужден на 14 лет за госизмену

Житель Кубани признан виновным в госизмене. Приговор 62-летнему Игорю Ломиноге вынес Краснодарский краевой суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
С ноября 2023 года по февраль 2024 года осужденный конфиденциально сотрудничал с представителями службы безопасности Украины. Ломинога получил от неустановленного лица оборудование, настроил удаленный доступ и управление к ним. Технику планировалось использовать для совершения диверсий и терактов в РФ.
Но оборудование не передали определенному лицу. Игоря Ломиногу задержали сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Суд с учетом мнения гособвинителя назначил виновному 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.