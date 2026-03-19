Аферисты звонят воронежцам от имени чиновников под предлогом вручения наград участникам СВО

Администрация Грибановского района предупредила жителей об участившихся случаях мошенничества. Неизвестные лица звонят грибановцам, представляясь сотрудниками райадминистрации или администраций поселений.
Злоумышленники используют доверие граждан к органам местной власти и спекулируют на чувствительной теме поддержки участников специальной военной операции. В ходе разговора лже-сотрудники сообщают ложную информацию о необходимости срочной явки для вручения наград за участие в СВО. Чтобы якобы «подтвердить личность» или «оформить положенные выплаты», мошенники просят продиктовать номер СНИЛС и другие персональные данные.
В администрации подчеркивают, что данная информация не соответствует действительности.
— Ни администрация района, ни администрации городского и сельских поселений никогда не собирают персональные данные по телефону и не требуют срочной явки за наградами подобным образом, — говорится в официальном сообщении.
Жителей района призывают быть бдительными, не доверять незнакомцам и не сообщать свои личные данные по телефону.