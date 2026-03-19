Аферисты звонят воронежцам от имени чиновников под предлогом вручения наград участникам СВО

Мошенники пытаются выманить СНИЛС и другие личные данные.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Грибановского района предупредила жителей об участившихся случаях мошенничества. Неизвестные лица звонят грибановцам, представляясь сотрудниками райадминистрации или администраций поселений.

Злоумышленники используют доверие граждан к органам местной власти и спекулируют на чувствительной теме поддержки участников специальной военной операции. В ходе разговора лже-сотрудники сообщают ложную информацию о необходимости срочной явки для вручения наград за участие в СВО. Чтобы якобы «подтвердить личность» или «оформить положенные выплаты», мошенники просят продиктовать номер СНИЛС и другие персональные данные.

В администрации подчеркивают, что данная информация не соответствует действительности.

— Ни администрация района, ни администрации городского и сельских поселений никогда не собирают персональные данные по телефону и не требуют срочной явки за наградами подобным образом, — говорится в официальном сообщении.

Жителей района призывают быть бдительными, не доверять незнакомцам и не сообщать свои личные данные по телефону.