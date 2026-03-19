Суд аннулировал брак иностранки с погибшим на СВО, признав его фиктивным

Суд в Красноярском крае аннулировал фиктивный брак иностранки с погибшим на СВО.
Летом 2024 года гражданка Армении приехала в Красноярск в поисках заработка. Желая остаться в России навсегда и получить гражданство, она обратилась к знакомому, который помог ей найти «мужа для галочки».
Спустя полгода пара официально зарегистрировала брак в ЗАГСе. Однако семейная жизнь продлилась недолго: сразу после свадьбы «супруг» заключил контракт и отправился на СВО, где вскоре погиб. Для иностранки это означало не только отсутствие реальных семейных отношений, но и возможность претендовать на пособия, полагающиеся вдове участника СВО.
Схема, построенная на обмане, была раскрыта благодаря бдительности родной сестры погибшего. Подозрения возникли после того, как она обнаружила в телефоне брата переписку, указывающую на фиктивность брака. Обратившись в прокуратуру, сестра инициировала тщательную проверку.
Правоохранители установили, что иностранка знала о фиктивности союза, однако видела в нем лишь способ получить право на временное проживание и крупные финансовые выплаты. Прокурор, собрав доказательства отсутствия совместного быта и семейных намерений, подал иск в суд.
Тем временем «фиктивная супруга» покинула Красноярск. Позже, уже в Самаре, она попыталась подать документы на получение пособий как член семьи погибшего военнослужащего. Однако военкомат приостановил рассмотрение ее заявления, ожидая решения суда.
Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами прокурора. Брак был аннулирован, а запись о его регистрации признана недействительной. В отношении иностранки и посредника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Все положенные пособия и компенсации от государства достанутся законной родственнице погибшего, а не гражданке Армении, которая пыталась использовать его как инструмент для получения гражданства и материальной выгоды.
