Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Свинов: в Волгоградской области не осталось телефонных мошенников

Начальник регионального ГУ МВД подчеркнул, что изменить картину IT-преступности по всей стране удалось благодаря законодательным инициативам.

Глава регионального полицейского главка Дмитрий Свинов заверил, что в Волгоградской области не осталось телефонных мошенников, обзванивающих доверчивых жителей, вымогающих у них накопленные средства и заставляющих брать кредиты.

Такое заявление он сделал в облдуме после ежегодного отчета о работе, проделанной волгоградскими правоохранителями в 2025 году, сообщает v102.ru.

Начальник регионального ГУ МВД подчеркнул, что изменить картину IT-преступности по всей стране удалось благодаря законодательным инициативам — прежде из-за несовершенства российских законов привлечь тех, кто осуществлял телефонные звонки, было проблематично. В 2025 году зафиксировано снижение таких преступлений на 19,2%, а число обманутых пенсионеров сократилось на 32%.

«Сейчас мы не просто заходим и изымаем, сейчас мы реально привлекаем их к уголовной ответственности и квалифицируем действия в организованных формах, что значительно повышает ответственность», — уточнил Свинов.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в СК завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали медики, раздававшие инвалидность за взятки.