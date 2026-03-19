Дмитрий Свинов: в Волгоградской области не осталось телефонных мошенников

Глава регионального полицейского главка Дмитрий Свинов заверил, что в Волгоградской области не осталось телефонных мошенников, обзванивающих доверчивых жителей, вымогающих у них накопленные средства и заставляющих брать кредиты.
Такое заявление он сделал в облдуме после ежегодного отчета о работе, проделанной волгоградскими правоохранителями в 2025 году, сообщает v102.ru.
Начальник регионального ГУ МВД подчеркнул, что изменить картину IT-преступности по всей стране удалось благодаря законодательным инициативам — прежде из-за несовершенства российских законов привлечь тех, кто осуществлял телефонные звонки, было проблематично. В 2025 году зафиксировано снижение таких преступлений на 19,2%, а число обманутых пенсионеров сократилось на 32%.
«Сейчас мы не просто заходим и изымаем, сейчас мы реально привлекаем их к уголовной ответственности и квалифицируем действия в организованных формах, что значительно повышает ответственность», — уточнил Свинов.
