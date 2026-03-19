Иран заявил об атаке на министерство национальной безопасности Израиля

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Хатиб был убит, позже иранские власти подтвердили его гибель.
«С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов (фрегата) “Дена” и мученика Исмаила Хатиба беспилотниками армии Ирана были атакованы министерство внутренней (национальной — ред.) безопасности сионистского врага в оккупированном Иерусалиме, а также 13-й канал, расположенный в Тель-Авиве», — говорится в заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.