Волгоградца оштрафовали за оскорбление коммунальщиков

В Волгоградской области жителя Палласовского района привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудников отдела строительства и ЖКХ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Мужчине назначили штраф в размере 5000 рублей.
Инцидент произошел 17 декабря 2025 года. Сотрудники администрации городского поселения Палласовка приехали в квартиру Азамата М. на улице Юбилейной, чтобы проверить температурный режим. Однако хозяин квартиры встретил их недоброжелательно. Он вел себя грубо, разговаривал на повышенных тонах и даже использовал нецензурную брань в адрес представителей власти.
Районный прокурор отреагировал на этот случай и возбудил дело об административном правонарушении. Азамат М. не пришел на судебное заседание. Тем не менее, суд изучил все материалы дел и признал его виновным.