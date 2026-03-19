Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воспользовались принципом “доброго и злого” руководителя». МВД в Беларуси заявило о задержании топ-менеджеров крупного масложирового предприятия

Источник: Комсомольская правда

Топ-менеджеры крупного масложирового предприятия задержаны в Беларуси. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД вместе с коллегами из Минска за получение взятки с поличным задержали топ-менеджеров минского предприятия, которое является одним из крупнейших в стране производителей масложировой продукции.

«Незаконная “благодарность” была передана криминальному дуэту за обеспечение закупки сырья через посредников и отгрузки товара на экспорт по заниженным ценам», — уточнили в ведомстве.

И пояснили: чтобы завуалировать преступную деятельность перед бизнесменом-взяткодателем и подчиненным, фигуранты воспользовались принципом «доброго и злого» руководителя. Что касается коррупционного дохода, то его они делили на двоих.

Следователи завели уголовное дело за получение взятки в крупном размере.

Тем временем 19 человек судят по делу о взятках на «Бабушкиной крынке» с ущербом более 4 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси.

Кроме того, в Беларуси пенсионер может сесть на пять лет из-за 50 рублей.