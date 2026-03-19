«Воспользовались принципом “доброго и злого” руководителя». МВД в Беларуси заявило о задержании топ-менеджеров крупного масложирового предприятия

Топ-менеджеры крупного масложирового предприятия задержаны в Беларуси. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД вместе с коллегами из Минска за получение взятки с поличным задержали топ-менеджеров минского предприятия, которое является одним из крупнейших в стране производителей масложировой продукции.
«Незаконная “благодарность” была передана криминальному дуэту за обеспечение закупки сырья через посредников и отгрузки товара на экспорт по заниженным ценам», — уточнили в ведомстве.
И пояснили: чтобы завуалировать преступную деятельность перед бизнесменом-взяткодателем и подчиненным, фигуранты воспользовались принципом «доброго и злого» руководителя. Что касается коррупционного дохода, то его они делили на двоих.
Следователи завели уголовное дело за получение взятки в крупном размере.
