Карантин по пастереллёзу объявлен в Пильнинском округе

Карантин по пастереллёзу ввели в селе Калиновка Пильнинского округа Нижегородской области. Ограничения действуют с 18 февраля и будут сняты только после отдельного решения. Поводом стало выявление опасной бактерии у крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Очагом признана территория конкретного хозяйства. На время карантина сюда запрещён доступ посторонних, а также введены жёсткие ограничения на перемещение животных. Нельзя вывозить молоко без термической обработки, шерсть и сырьё без дезинфекции, а также корма и инвентарь, которые могли контактировать с больными животными.
Кроме того, запрещено проводить вакцинацию от других болезней, хирургические процедуры и даже перегруппировку скота внутри хозяйства. Разрешён только вывоз животных без симптомов на убой.
Пастереллёз — острое инфекционное заболевание, опасное не только для животных, но и для человека. Бактерия способна долго сохраняться во внешней среде, однако погибает при кипячении и обработке дезсредствами. Ветеринарные службы уже утвердили план по ликвидации очага и призвали владельцев животных строго соблюдать все меры безопасности.