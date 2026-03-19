Суд пересмотрит компенсацию по делу об упавшем в Мойку автобусе

В остальной части вердикт в отношении Джахангира Халилова, возглавлявшего автоколонну компании-перевозчика, оставлен без изменений. Ранее его признали виновным по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности гибель двух и более лиц. Халилову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Суд первой инстанции также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав с осужденного 500 тысяч рублей.