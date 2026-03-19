«Пошёл за мамой». 4-летнего ребёнка, выпавшего с 4 этажа, поймал прохожий

Мальчика, который выпал из окна, пока его мама находилась неизвестно где, спас случайный прохожий. Ребёнок почти сутки сидел в закрытой квартире с 5-месячной сестрёнкой. От голода и страха малыш решился на отчаянный шаг. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Увидел ножку, свисающую с козырька.
16 марта Анатолий гулял с собакой у общежития в микрорайоне Гайва в Перми. Он уже стоял у входа в подъезд, когда услышал громкий звук — что-то упало на козырёк.
«Был такой тяжёлый стук вначале. Я подумал, что кто-то выкинул что-то из окна. Потом смотрю наверх — ножка торчит. Сразу бросил всё. Я ему говорю: “Падай, я поймаю тебя”. С козырька он начал падать, а я его поймал с больной рукой», — рассказал Анатолий сайту perm.aif.ru.
Мальчик выпал из комнаты на 4 этаже, в которой жил с мамой Еленой (имя изменено) и 5-месячной сестрой. Супруг женщины и отец младшей дочери, по словам соседей, недавно ушёл на СВО.
15 марта Елена оставила двоих детей дома и ушла. По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что женщина отправилась распивать спиртное к знакомому, который недавно освободился из мест лишения свободы.
На следующее утро мальчик в отчаянии решил выбрать из квартиры через окно и упал на бетонный козырёк, пролетев два этажа.
«Не ел со вчерашнего дня».
Свидетельницей происшествия стала ещё одна жительница дома. Она помогла Анатолию занести мальчика в комнату и вызвала скорую и полицию.
«Мы спросили его, когда он кушал, он сказал, что не ел со вчерашнего вечера. Я говорю: “А зачем ты из окна вышел?”, он ответил: “Пошёл за мамой”», — поделился мужчина с сайтом perm.aif.ru.
Соседка узнала мальчика и рассказала полиции, где он живёт. Анатолий с полицией отправились вскрывать дверь.
«Поднялись туда на четвёртый этаж, начали взламывать с полицией двери, и вот там оказалась ещё и девочка. Она лежала просто на диване», — вспомнил Анатолий в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
5-месячную девочку осмотрели врачи, физических повреждений у ребёнка не нашли.
Мать не задержали?
Женщину, оставившую маленьких детей одних в комнате, правоохранители нашли в тот же день. Её допросили следователи СКР по Пермскому краю. В ведомстве завели уголовное дело по статье об оставлении несовершеннолетних в опасности.
«Не понимаю, как можно было таких малышей оставить? Хоть бы соседям сказала или дверь им открытую оставила, что ли. Повезло мальчишке», — рассуждает Анатолий в беседе с сайтом perm.aif.ru.
Но, как рассказали в Министерстве труда и социального развития Пермского края сайту perm.aif.ru, задерживать Елену не стали. Сейчас она находится в больнице с сыном, у которого диагностирования травмы различной степени тяжести.
Дочь Елены поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но сможет ли женщина дальше жить с детьми, ещё неизвестно.
«Вопрос о возвращении детей в семью будет рассмотрен после выписки мальчика из лечебного заведения», — рассказали в минсоце сайту perm.aif.ru.
