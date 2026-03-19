В Петербурге подростка задержали на месте убийства, когда он прятал улики

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка задержали в Санкт-Петербурге на месте совершенного им убийства 17-летнего парня, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
По данным полиции, во вторник в ОМВД по Пушкинскому району обратилась женщина с сообщением о пропаже 17-летнего сына. Были организованы поиски. В четверг тело подростка со следами насильственной смерти обнаружили неподалёку от железнодорожной станции «Кондакопшино».
«Принятыми мерами в кратчайшие сроки сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого — 16-летнего местного жителя. Он вернулся на место происшествия с целью сокрытия улик, где и был задержан полицейскими», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот, отметили в ГСУ СК по Петербургу. После совершенного преступления он попытался скрыть его тело, закопав недалеко от станции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В прокуратуре Санкт-Петербурга проинформировали о том, что ведомство поставило расследование дела на контроль. Также прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов и учреждений.