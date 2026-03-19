Бастрыкин заинтересовался нападением своры собак на жительницу Воронежа

Как известно, 16 марта стая бездомных собак напала на девушку в Железнодорожном районе Воронежа. Животные сбили пострадавшую с ног и прокусили ей ногу. А отбиться от них помог проезжавший мимо водитель. Накануне региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Теперь же председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
