Бастрыкин заинтересовался нападением своры собак на жительницу Воронежа

Как известно, 16 марта стая бездомных собак напала на девушку в Железнодорожном районе Воронежа. Животные сбили пострадавшую с ног и прокусили ей ногу. А отбиться от них помог проезжавший мимо водитель. Накануне региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).