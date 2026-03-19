В Волгограде инспекторам ГИБДД грозит срок за фальсификацию обстоятельств аварии

— 6 июня 2025 года 20-летний водитель автомобиля марки «Лада Веста» при движении на ул. Шекснинской около дома № 103 с целью объезда пробки выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на переходившую дорогу 26-летнюю девушку, а затем врезался в припаркованный автомобиль Chevrolet, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.