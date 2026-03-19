Бастрыкин затребовал доклад о появлении ТЦ в парке Героев-летчиков в Волгограде

Глава Следственного комитета России запросил доклад по результатам процессуальной проверки законности появления.

Глава Следственного комитета России запросил доклад по результатам процессуальной проверки законности появления торгового центра в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Так Александр Бастрыкин отреагировал на коллективное обращение местных жителей, которые заявили, что ТЦ появился незаконно.

В частности, волгоградцы утверждали, что участок бизнесменам выделяли под строительство центра спорта и отдыха, но вместо этого объекта в итоге появился торговый центр. Жители заявили о нарушении своих прав на законный отдых и попросили компетентные органы разобраться в законности такой стройки и возможной фальсификации документов территориального планирования.

— По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщили в Следкоме.

О ходе проверки и установленных обстоятельствах Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов.

Фото из архива V102.RU.

