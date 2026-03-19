Студентов ПГНИУ эвакуировали из-за пожарной тревоги

Студентов Пермского университета эвакуировали из-за пожарной тревоги, рассказала очевидица сайту perm.aif.ru.
О пожарной тревоге девушка сообщила в 15:42. По словам девушки, всех студентов из 8 корпуса эвакуировали на улицу. На видео видно, что толпа обучающихся стоит у входа в здание. Однако девушка отметила, что изначально всех вывели за корпус.
«В 404 кабинете что-то загорелось, нас вывели», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.
Сайт perm.aif.ru отправил запросы в ГУ МЧС России по Пермскому краю и пресс-службу университета.
Напомним, что в начале марта учебные заведения Пермского края накрыла волна сообщений с угрозами минирования. 6 марта сигналы о минировании поступали в Краевой политехнический колледж в Чернушке. Затем подобные сообщения отправили в другие учебные заведения края. 10 марта в социальных сетях появилась информация об эвакуации Пермского института железнодорожного транспорта (филиал Поволжского государственного университета путей сообщения).