В Ростове осужденного иностранца отправили в колонию особого режима

Участника террористической организации осудили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону иностранца осудили за участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, в мае 2023 года мужчина отбывал наказание в одной из колоний Ставропольского края. Тогда же он решил присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Он записал и отправил аудио, в котором заявил о готовности выполнять приказы в составе террористов.

В рамках части 2 статьи 205.5 УК РФ осужденный получил в суде 15 лет колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в силу еще не вступил.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России.

