Вербующих нижегородцев экстремистов задержала ФСБ

Сотрудники регионального УФСБ совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли деятельность ячейки экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе спецоперации были задержаны четверо лидеров группы, причастных к организации незаконной деятельности.
Следствием установлено, что в течение 2025 года злоумышленники регулярно проводили собрания, распоряжались финансами организации и занимались вербовкой нижегородцев. По местам жительства фигурантов проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты средства связи, электронные носители и экстремистская литература. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.
Нижегородский районный суд избрал всем четверым задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Силовики устанавливают соучастников преступления и все обстоятельства противоправной деятельности задержанных.
Ранее нижегородца приговорили к 7 годам за возглавление экстремистской ячейки.