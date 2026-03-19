Взрыв произошел в доме на Товарищеском проспекте в Петербурге

Днем 19 марта в доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга внезапно произошел взрыв. Причиной тому стал неудачный химический опыт, который проводил в квартире местный ювелир. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник.
— В результате происшествия осмотр медиков потребовался двум женщинам, — добавил источник.
Информация о пострадавших не поступала. Случившееся к горению не привело. Тем не менее на место немедленно приехали экстренные службы, в том числе пожарные машины. Судя по разлетевшимся по интернету кадрам, под окнами дома оказались осколки стекла.
UPD: По состоянию на 15:05 в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу подтвердили, что происшествие случилось в доме 6к6 на Товарищеском проспекте. Хлопок раздался в тот момент, когда местный житель очищал ювелирные украшения. Из-за него повреждения получили окно и межкомнатная перегородка. В результате инцидента пострадал мужчина.
