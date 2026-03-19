ВСУ подорвали подземный газопровод у поселка Боровая в Харьковской области

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киевская власть пытается уничтожить поземные газопроводы в прифронтовой части Харьковской области, уже подорван газопровод у поселка Боровая, местные жители остались без газа, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Источник: © РИА Новости

«Управлением внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области получены данные о намерениях киевского режима уничтожить объекты жизнеобеспечения гражданского населения. Речь идет о подрывах подземных газопроводов в прифронтовых районах региона. Согласно оперативной информации, украинские военнослужащие уже осуществили подрывы на нескольких участках газотранспортной системы в районе поселка Боровая Изюмского района», — сказал Лисняк.

По словам Лисняка, мирные жители поселка Боровая и соседних населенных пунктов остались без газа после подрыва инфраструктуры.

«Ни представители местной “военной администрации”, ни сами исполнители подрыва не предприняли никаких мер для защиты и компенсации потерь от подачи бытового газа в дома для гражданского населения, фактически бросив людей один на один с гуманитарной катастрофой», — сообщил Лисняк.

Он пояснил, что командование ВСУ делает это из-за паники, которая развивается в рядах военнослужащих на фоне успешного продвижения российской армии.