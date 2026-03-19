Бастрыкин поручил возбудить дело на нижегородца за избиение сожительницы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет в эфире правовой программы на федеральном ТВ, где рассказывалось о систематическом насилии со стороны мужчины в отношении его сожительницы.
Согласно материалам дела, нижегородец почти ежедневно избивает женщину и нарушает общественный порядок в доме. Местные жители неоднократно обращались в полицию, однако принимаемые меры не давали результата: правоохранители задерживали дебошира лишь на несколько часов, после чего он возвращался домой и продолжал противоправные действия.
Исполнение поручения возложено на руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина. Ему предстоит возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад об обрушении крыши дома в Володарском округе.