Бастрыкин поручил возбудить дело на нижегородца за избиение сожительницы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет в эфире правовой программы на федеральном ТВ, где рассказывалось о систематическом насилии со стороны мужчины в отношении его сожительницы.