Бастрыкин поручил возбудить дело на нижегородца за избиение сожительницы

Глава СК России отреагировал на сюжет федерального телеканала о мужчине, который ежедневно терроризирует женщину и соседей в Нижнем Новгороде.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет в эфире правовой программы на федеральном ТВ, где рассказывалось о систематическом насилии со стороны мужчины в отношении его сожительницы.

Согласно материалам дела, нижегородец почти ежедневно избивает женщину и нарушает общественный порядок в доме. Местные жители неоднократно обращались в полицию, однако принимаемые меры не давали результата: правоохранители задерживали дебошира лишь на несколько часов, после чего он возвращался домой и продолжал противоправные действия.

Исполнение поручения возложено на руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина. Ему предстоит возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин ждёт доклад об обрушении крыши дома в Володарском округе.