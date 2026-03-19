В Воронежской области мать четверых детей жестоко убили во дворе ее дома

Следственные органы предъявили обвинение 38-летнему жителю Хохольского района Воронежской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации источника «РГ» в правоохранительных органах, жертва была матерью четырех детей, а ее супруг ранее пропал без вести на СВО.