В Воронежской области мать четверых детей жестоко убили во дворе ее дома

Следственные органы предъявили обвинение 38-летнему жителю Хохольского района Воронежской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации источника «РГ» в правоохранительных органах, жертва была матерью четырех детей, а ее супруг ранее пропал без вести на СВО.
По версии следствия, утром 16 марта мужчина заранее подготовился к преступлению: взял нож, надел шапку с прорезями для глаз и перчатки. Он незаконно проник на территорию дома своей 42-летней знакомой на улице Мира в поселке Хохольский.
Во дворе обвиняемый напал на женщину, нанеся ей ножевые ранения в область живота, а также несколько ударов камнем по голове. Посчитав, что потерпевшая мертва, он скрылся с места происшествия.
Женщину обнаружила родственница и вызвала медиков, однако, несмотря на оказанную помощь, пострадавшая скончалась в больнице.
После сообщения о преступлении следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли улики, включая орудия преступления. В ходе оперативных мероприятий были найдены одежда, шапка и перчатки подозреваемого. Его личность и маршрут передвижения установили по камерам видеонаблюдения.
Мужчину задержали по месту жительства при силовой поддержке Росгвардии.
Как сообщил врио руководителя Хохольского межрайонного следственного отдела СК России Шамиль Джамалов, по делу продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.