Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани. Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе утром 19 марта.
Предварительно, 32-летний водитель УАЗ Патриот не справился с управлением. Автомобиль наехал на металлический отбойник и опрокинулся на встречную полосу.
«В ДТП пострадали пассажиры — 20-летняя девушка и трое несовершеннолетних. Они с травмами госпитализированы в медучреждение», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.
