Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани

В Гулькевичском районе проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали трое детей.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани. Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе утром 19 марта.

Предварительно, 32-летний водитель УАЗ Патриот не справился с управлением. Автомобиль наехал на металлический отбойник и опрокинулся на встречную полосу.

«В ДТП пострадали пассажиры — 20-летняя девушка и трое несовершеннолетних. Они с травмами госпитализированы в медучреждение», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре в ДТП погиб 27-летний мотоциклист. Водитель скончался на месте аварии.