«Срочно приходи, хочу тебя». Отец двоих детей убил незнакомца из-за ревности

Отец двоих детей Андрей (имя изменено) провёл полжизни за решёткой по самым тяжким статьям. В марте 2026 года стало известно, что его вновь обвиняют в жёстком убийстве помощью пневматического пистолета и ножа. Полиция задержала его в тот момент, когда он вынес обмотанное плёнкой тело жертвы в подъезд. Подробнее о том, что послужило мотивом для убийства, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
«Походу убил его».
Рассмотрение дела прошло в Дзержинском районном суде 18 марта. В квартире, где произошло убийство, проживали трое человек — Андрей, гражданская жена Алина (имя изменено; брак официально не зарегистрирован), а также давний знакомый подсудимого Сергей (имя изменено), с которым они вместе отбывали срок. Последний недавно вышел из тюрьмы, ему некуда было идти, поэтому он обратился к старому другу с просьбой предоставить временное жильё.
Свидетель охарактеризовал подсудимого как «уравновешенного, доброго, изредка употребляющего алкоголь». Из его показаний следует, что вечером 28 декабря 2025 года ему позвонил Андрей и попросил привезти водку. Затем трубку взяла Алина и сказала: «Что-то опять у него началось: приедь, забери меня из квартиры». После этих слов Сергей сразу же поехал в квартиру (а по дороге ещё успел купить водку), открыл дверь своими ключами и увидел следующую картину: Алина стояла в коридоре, за ней — подсудимый с двумя ножами в руках, с пугающим, по словам свидетеля, выражением лица.
«Я обратил внимание на эмоциональное состояние Андрея. У него был блеск в глазах, злое, пугающее выражение лица. И в это время его гражданская жена сказала мне: “Выведи меня отсюда”. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность Алины, я помог ей одеться и мы вышли из квартиры», — следует из допроса Сергея следователем от 29 декабря 2025 года, с которыми свидетель согласился в зале суда.
После этого они отправились в отдел полиции. По пути Андрей названивал обоим, но звонки игнорировались. Однако в один момент Сергей решил взять трубку и услышал: «Я выстрелил из травмата в ухо и походу убил его». Свидетель признался, что после этих слов ещё больше испугался и осознал, что произошло что-то серьёзное. По приезде в полицейский участок он обратился к оперативному дежурному и сообщил обо всём случившемся.
Друг по переписке.
Сожительница подсудимого Алина в суде рассказывала о событиях крайне фрагментарно, ссылаясь на плохое самочувствие в ту ночь. Однако её показания на предварительном следствии оказались куда подробнее. В них женщина указала, что 28 декабря 2025 года она проспала почти весь день, так как до этого была на корпоративе (он проходил в квартире, где позже было совершено убийство). Проснувшись под вечер Алина заметила, что поведение её сожителя сильно изменилось: «Он был какой-то сам не свой, мне стало не по себе». В тот же момент Андрей позвонил Сергею и сказал, чтобы тот привёз водки. Алина попросила передать трубку и, отойдя подальше, попросила мужчину скорее приехать.
Затем женщина решила принять душ. Однако, когда она вышла из ванной комнаты, неожиданно обнаружила на кухне Алексея (имя изменено) — мужчину, с которым она познакомилась в соцсетях. При этом женщина не приглашала его в гости, а Андрей не был с ним знаком. Алина охарактеризовала их общение как дружеское и отметила, что мужчина оказывал ей знаки внимания. И здесь важно отметить, что Андрей пользуется телефоном гражданской жены, так как своего личного у нет нет.
«Андрей очень ревнивый. Он мне неоднократно рассказывал, что на меня засматриваются мужчины и в грубой форме запрещал мне общаться с ними. Я бы никогда не позвала Алексея в гости, потому что понимала, что неизбежно будет конфликт. При этом хочу пояснить, что, выйдя из ванной, на мне было только полотенце, было неудобно. Поэтому я быстро пошла к себе в гостиную, чтобы одеться и вернуться к Алексею для того, чтобы выяснить, зачем он пришёл. Навстречу из комнаты мне шёл Андрей, я обратила внимание на его эмоциональное состояние и увидела его бешеный дикий взгляд. Глаза были стеклянные, пустые. Я сильно испугалась, поскольку видела у него такой взгляд пару раз, и в таком состоянии он неуправляемый, ничего не слышит и не понимает. При этом в руках у него были ножи», — следует из допроса Алины следователем от 29 декабря 2025 года.
В этот же момент в квартиру зашёл Сергей и забрал Алину. Позже женщина выяснила, что с её профиля в соцсети Алексею направлялись сообщения следующего содержания: «Срочно приходи, хочу тебя», «Я одна, в домофон позвони», «Ты где? Иди сюда быстрее». Алина была шокирована, потому что 28 декабря её мобильный телефон был постоянно у Андрея.
Мотив — ревность?
В зале суда в качестве свидетеля также выступил сотрудник полиции, который задержал Андрея. Из его показаний следует, что в ночь с 28 на 29 декабря было получено сообщение о стрельбе. Приехав на предполагаемое место происшествия, правоохранители услышали шуршание в подъезде — и увидели Андрея, сзади которого находился силуэт человека, обмотанный полимерной плёнкой, которая была скреплена лентой типа скотч. Из свёртка торчали человеческие ноги, они были без обуви. Взгляд у подсудимого был растерянный, глаза бегали. На вопрос об оружии Андрей сообщил о пневматическом пистолете — тот был обнаружен при нём.
Сам подсудимый рассказал, что несколько лет назад познакомился с Алиной, когда отбывал наказание за убийство женщины, совершённое в 2016 году. Тогда ему назначили 14 лет лишения свободы. Важно отметить, что в итоге часть срока заменили на принудительные работы. Андрея распределили на Пороховой завод, однако с руководством случился конфликт, после чего подсудимый незаконно уволился и стал работать разнорабочим. Алина в зале суда пояснила, что «к нам никто не приезжал, мы ждали».
В ночь с 27 декабря на 28 декабря 2025 года мужчина закончил работать рано утром и поехал домой. Там в это время продолжатся корпоратив Алины. Как позже выяснил Андрей, в квартиру приезжай и Алексей. По словам подсудимого, он вёл себя «некорректно»: мужчина явно перепил и вёл себя неадекватно, приставал к Алине, после чего его практически силой начали выгонять из квартиры.
Приехав домой, Андрей взять телефон Алины, чтобы проверить, поступили ли их заказы на маркетплейсе. В итоге на устройство пришло сообщение от Алексея с романтическим содержанием. Подсудимый начал изучать переписку и был в ярости, поэтому решил написать от лица Алины и пригласить в гости.
«Мы сели за стол. Он принёс с собой бутылку водки, но пить я с ним отказался, потому что он незнакомец. Начал показывать ему переписку, а он в ответ сказал: “Малолетка, откуда ты взялся?”. Конфликт продолжился, он взял стопку и, не допивая до конца, швырнул в меня этим алкоголем, а потом заявил, что Алина будет с ним. После этого я не знаю, что со мной случилось», — рассказал подсудимый в зале суда.
Далее прокурор задал вопрос: повлиял ли алкоголь на ваши действия? В ответ Андрей сказал, что нет. Он пояснил, что даже будучи идеально трезвым, сделал бы то же самое. Пистолет, кстати, по его словам, он приобрёл для самозащиты — дело в том, что у Андрея и Марины есть частный дом, и в его округе можно встретить агрессивных бездомных собак.
Стало плохо в зале суда.
По данным государственного обвинителя, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, вооружившись пневматическим пистолетом, подсудимый умышленно произвёл не менее семи выстрелов в голову Алексею. После чего, взяв нож, причинил ему не менее трёх резаных ранений в область шеи и головы. При этом только одно пневмострельное ранение расценивается как тяжкий вред здоровью — в левое ухо. Андрей полностью признал вину.
Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев (в этот срок также входит неотбытое наказание за убийство девушки в 2016 году). Прокурор также ходатайствовал о вынесении частного постановления в адрес начальника ИК-32: по мнению обвинения, именно халатность администрации учреждения создала условия для побега Андрея и последующего убийства. После озвученного поведение рецидивиста сразу же изменилось: он начал нецензурно выражаться и говорить на повышенных тонах.
«Я поражён. Понимаете, мы там лучше не становимся, только хуже будем. Вы же сами делаете из нас этих преступников. Человек пришёл ко мне домой, напакостил, наплевал, нагадил, позарился на мою женщину, всяко меня оскорбил. Почему вы об этом вообще ни слова не сказали? Что это он меня спровоцировал. Где справедливость?» — отреагировал подсудимый на возможное наказание.
Впрочем, потом мужчина обратился к судье и сказал: «Ваша честь, извините». Он попросил пятиминутный перерыв, во время которого в суд вызвали скорую: обвиняемый почувствовал недомогание. На следующий день, 19 марта, Андрею стало лучше, поэтому судебное заседание продолжилось, он выступил с последним словом. Вынесение приговора назначено на 20 марта.