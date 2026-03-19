Сосед Усольцевых сказал, кто бывает в доме пропавшей семьи сейчас

Сосед Усольцевых рассказал, кто посещает пустующий дом пропавшей семьи.
«В доме семьи после их пропажи почти никто и не бывает. Дочка Сергея приходила, она тоже живет в поселке. Знаю, что воду и отопление отключили, все законсервировали», — сказал корреспонденту krsk.aif.ru сосед Александр.
Мужчина вспомнил, что Сергей Усольцев, купивший участок 13 лет назад, строил новый дом, часто приезжая один. Его жена Ирина, по словам соседа, бывала здесь редко, лишь отдыхала, и огородом не занималась. Старую собачью будку сосед видел пустой, но упоминал, что видел их маленькую собачку корги.
Сосед также вспомнил, что накануне отъезда семьи в Кутурчин, Сергей чистил во дворе их автомобиль, ту самую «Шкоду», которая была найдена возле туристической тропы с 300 тысячами рублей в бардачке.
«Вряд ли кто-то с Сергеем из-за его бизнеса хотел разделаться. Богатый ли он был? Не знаю. Но внешне, вот видите, дом — далеко не дворец,» — подытожил Александр, склонняясь к версии несчастного случая или к тому, что семья «оказалась в ненужное время в ненужном месте».
Напомним, Усольцевы ушли по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Их начали искать только 1 октября после заявления в полицию. Масштабные поиски были прекращены 12 октября, но спасатели, полицейские и следователи время от времени выезжают к месту пропажи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется расследование. Основная версия — несчастный случай, но криминальная также отрабатывается.
