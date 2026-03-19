Школьник из Калининграда вдохнул колпачок от ручки, его спасали в клинике в Санкт-Петербурге

Подростка экстренно доставили в больницу.

12-летнего школьника из Калининграда, который вдохнул колпачок от шариковой ручки, спасли в клинике Педиатрического университета в Санкт-Петербурге. Туда ребенка доставили экстренно из нашего региона. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Известно, что мальчик случайно втянул в себя колпачок от ручки, который грыз во время занятий. Врачи в Калининграде попытались удалить предмет, но он застрял в голосовых связках и ничего не вышло. Справились уже в Питере.

— Колпачок был крупный, проходил через связки с трудом, поэтому у коллег в Калининграде и возникли сложности, — прокомментировали петербургские медики.