Школьник из Калининграда вдохнул колпачок от ручки, его спасали в клинике в Санкт-Петербурге

12-летнего школьника из Калининграда, который вдохнул колпачок от шариковой ручки, спасли в клинике Педиатрического университета в Санкт-Петербурге. Туда ребенка доставили экстренно из нашего региона. Об этом сообщили на сайте медучреждения.
Известно, что мальчик случайно втянул в себя колпачок от ручки, который грыз во время занятий. Врачи в Калининграде попытались удалить предмет, но он застрял в голосовых связках и ничего не вышло. Справились уже в Питере.
— Колпачок был крупный, проходил через связки с трудом, поэтому у коллег в Калининграде и возникли сложности, — прокомментировали петербургские медики.