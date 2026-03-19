В Ростове вынесли приговор жительнице Бердянска, призывавшей к насилию

В Донской столице, в Южном окружном военном суде, вынесли приговор 56-летней жительнице Бердянска. Ее признали виновной в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
Как установили в суде, зимой прошлого года она опубликовала в одном из мессенджеров комментарии, в которых положительно оценивала физическое устранение государственных служащих. Кроме того, она призывала к совершению насильственных действий.
— Решением суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, — сказали в региональной ФСБ.
