В Бутурлиновке Воронежской области задержали двух «закладчиков»

Сотрудники полиции остановили на улице Ленина в городе Бутурлиновка «Ладу Весту», в которой находились 28-летний житель Воронежа и 43-летний пассажир из поселка Хохольский. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
На коврике возле переднего сиденья оперативники обнаружили сверток, в котором находились свыше 289 граммов опасного синтетического наркотика (PVP). Задержанные пояснили, что собирались расфасовать партию на мелкие дозы и распространить их через сеть тайников-закладок по всей территории Воронежской области.
Заключенным на время следствия под стражу подельникам в соответствии с ч. 5 ст. 228.1 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы.