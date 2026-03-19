В МКД Камышина нашли тело пропавшего в феврале 34-летнего мужчины

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» остановили поиски пропавшего еще в конце февраля жителя.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» остановили поиски пропавшего еще в конце февраля жителя Камышина Александра З. в связи с сообщением о его гибели. Как стало известно ИА «Высота 102», тело 34-летнего мужчины было обнаружено в одной из квартир многоэтажного дома на улице Гороховская 16 марта.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила по естественным причинам и с криминалом никак не связана. Как рассказали информагентству жители Камышина, Александр З. мог злоупотреблять спиртными напитками, а умер он якобы в квартире своего приятеля. В жилище тело мужчины находилось около двух недель.

Напомним, жителя Камышина искали с 26 февраля. Тревогу первой забила мама мужчины — на следующий день после исчезновения сына.

В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что проводят проверку по факту смерти жителя Камышина.