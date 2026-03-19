Тело рыбака обнаружили в Булахановском озере в Ленобласти

Накануне, 18 марта, под лед Булахановского озера в Приозерском районе провалился мужчина. На его поиски выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Приозерска. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— 19 марта тело погибшего обнаружили. Его транспортировали на берег, — говорится в сообщении.
Напомним, выходить на лед запрещено во всех районах и округах Ленинградской области. Это опасно для жизни. Учитывая ситуацию, государственные инспекторы МЧС России, представители администраций, сотрудники полиции и спасатели регулярно стали патрулировать местные водоемы. За нарушение запрета предусмотрели штраф — от 1 до 5 тысяч рублей, о чем ранее предупреждали, а администрации 47-го региона.
