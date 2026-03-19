Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело рыбака обнаружили в Булахановском озере в Ленобласти

Житель 47-го региона провалился под лед и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 18 марта, под лед Булахановского озера в Приозерском районе провалился мужчина. На его поиски выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Приозерска. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

— 19 марта тело погибшего обнаружили. Его транспортировали на берег, — говорится в сообщении.

Напомним, выходить на лед запрещено во всех районах и округах Ленинградской области. Это опасно для жизни. Учитывая ситуацию, государственные инспекторы МЧС России, представители администраций, сотрудники полиции и спасатели регулярно стали патрулировать местные водоемы. За нарушение запрета предусмотрели штраф — от 1 до 5 тысяч рублей, о чем ранее предупреждали, а администрации 47-го региона.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Петербурге также запрещен выход на лед.